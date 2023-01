Entrevistas ENTREVISTA Paloma Del Río: "A las primeras periodistas deportivas nos miraron como si fueramos una especie invasora" Publicado: 16/01/2023 18:49 (UTC+1) Última actualización: 16/01/2023 18:49 (UTC+1) La periodista deportiva Paloma del Río mantiene la pasión del primer día cuando hace sus transmisiones. Ella ha sido la voz de las retransmisiones de deportes minoritarios y eminentemente femeninos. Reconoce que todavía hoy continúa recopilando titulares que le asombran por su contenido machista. Escuchar la página Escuchar la página

Tras cuatro décadas de profesión la periodista Paloma del Río sigue sintiendo verdadera pasión por lo que hace. Recomoce que es algo exagerada y que incluso en vacaciones le gusta ver deporte. "Es como el que va a Cannes y se mete en una sala de cine a ver cinco películas seguidas. Yo hago lo mismo, pero con el deporte"

Recuerda sus inicios en una redacción donde ya había compañeras que hacían información deportiva "Llegué y hacía lo que me mandaban. Se dio la circunstancia de que el jefe pensó que cuano llegara una transmisión de gimnasia atística yo heradaría esa labor de Olga Viza. Era el año 85. Para documentarme preguntaba a mis mayores. Y cuando tenía que ir fuera iba a librerías a comprar libros de ese país, libros de sobre todo de patinaje, consultaba también revistas especializadas. Con internet se me abrieron otros canales de información. Favoreció mucho mi labor de periodista"

Paloma del Rio entendió que cuando hacía sus retransmisiones deportivas debebía llegar a todo el mundo "Mi madre me dijo que no me entendía nada. Eso fue un baño de realidad y me llevó a hacer la reflexión de que tienes que hablar para el señor que está en el bar y al mismo tiempo dar pinceladas técnicas. Aún hoy sigo las transmisiones como comentarista con cascos y luego como espectadora: Yo sigo viendo mis transmisiones para ponerme nota".

Reconoce haber disfrutado mucho y es consciente de que pasa el tiempo y no quiere hacer tapón a nadie que venga detrás "Me entusiasma mi trabajo, estudiar y poder ir a hacerlo in situ para ver entrenamientos, hacer contactos , recpoilar datos que luego incorporas a las transmisiones"

La periodista será una de las invitadas en el Congreso EMAKUMEAK; un encuentro organizado por el Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad de la Diputación Foral de Bizkaia.