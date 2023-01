Entrevistas CRIMINOLOGIA César San Juan: "Tenemos la percepción distorsionada de que el mundo es más violento de lo que es" Publicado: 30/01/2023 19:13 (UTC+1) Última actualización: 30/01/2023 19:13 (UTC+1) "La probabilidad de morir violentamente por azar es menor cada década que pasa", asegura el psicólogo forense vizcaíno, quien apunta además a la frustración y la venganza como principales motivaciones de quienes ejecutan tiroteos masivos. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Imagen de un tiroteo en Alemania 16:50 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

El psicólogo forense César San Juan tiene claro que "tenemos la percepción distorsionada de que el mundo es más violento de lo que es". La globalización y la exposición inmediata a los sucesos truculentos e impactantes como los tiroteos, explica, nos dan esa sensación, pero lo cierto es que "la probabilidad de morir violentamente de un individuo al azar es menor cada década que pasa". Hay menos conductas violentas, insiste, en parte porque desde un punto de vista evolutivo la agresividad "nos ha sido muy útil en el pasado" pero ya no es adaptativa y por tanto "no es necesaria". Queda, explica, como "un resquicio de ese mono que llevamos dentro" que ya no tiene sentido". "El problema es que algunos no tienen el filtro suficiente para contenerla", afirma el también profesor de Psicología Jurídica y Psicología criminal en la UPV/EHU.

Ni la mayor accesibilidad a las armas de países como EEUU, Irlanda, Israel o Islandia, ni las constantes muestras de episodios violentos en las redes sociales bastan para justificar este tipo de actuaciones. Si hay que buscar qué motiva a una persona a irrumpir en un colegio o un espacio público y comenzar a tirotear a la gente indiscriminadamente, para César San Juan "la frustración y la venganza" son la clave.

Y si miramos a contextos cercanos, como Bilbao, la violencia ciudadana y las estadísticas que hablan de una media de dos incidentes con armas blancas al día, de nuevo insiste San Juan en no confundir la exposición y difusión rápida y amplia de las noticias con la realidad. "Cuando recurro a estadísticas oficiales no me encuentro con la realidad que se plasma en los medios", asegura.