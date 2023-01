Distrito Euskadi DISTRITO LEGAL Jesús Poncela: "Rogaría al legislador que aplicase un bisturí y no un hacha" Publicado: 30/01/2023 19:07 (UTC+1) Última actualización: 30/01/2023 19:07 (UTC+1) El Presidente de la Sección Penal de la Audiencia Provincial de Alava se refiere de esta manera a la reforma anunciada por el Gobierno de España en torno a la ley de garantía integral de la libertad sexual, la conocida como ley del 'sólo sí es sí'. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Imagen: Jesús Poncela, Presidente de la Sección Penal de la Audiencia Provincial de Alava 28:54 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

El Presidente de la Sección Penal de la Audiencia Provincial de Alava ha señalado que no considera que exista en estos momentos una aplicación incorrecta de la llamada ley del 'sólo sí es sí' por parte de los operadores judiciales. Jesús Poncela ha realizado una reflexión en torno a las distintas penas vigentes en la actualidad. En este sentido, ha señado que "que un adulto se acueste con una chica de 15 años de manera consentida y consensuada es un delito, porque la edad del consentimiento sexual está en 16 años. La pena mínima anterior por ese delito eran 8 años de prisión, equivalente a la pena mínima por intentar asesinar a esa chica". Poncela se ha preguntado lo siguiente: "Ya me dirá el oyente qué le parece más grave, acostarse con ella de manera consentida o consensuada o tratar de asesinarla. Esa pena mínima de 8 años de prisión se ha rebajado a 6. A mí me parece correcto. Por contra, tenemos por ejemplo el caso de la agresión sexual grupal. La pena mínima antes era 12 años de prisión. Se ha bajado a 7, casi la mitad. Teniendo en cuenta que esta reforma fue fruto de un debate social provocado por el famoso caso de la manada, a mí las razones para bajar ese mínimo se me escapan. Necesitaría una epxlicación que por ahora no tengo", ha concluido Jesús Poncela.