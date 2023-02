De Tripas Corazón PSICOLOGÍA ¿Cambian las personas? Publicado: 06/02/2023 20:02 (UTC+1) Última actualización: 06/02/2023 20:02 (UTC+1) Ziortza Karranza, psicóloga y sexóloga en Gurenduz, afirma que “la gente, si quiere, puede” cambiar, aunque reconoce que existen algunas características de cada individuo que son difíciles de corregir. Escuchar la página Escuchar la página

¿Puede una persona cambiar realmente su forma de ser? La psicóloga y sexóloga en Gurenduz, Ziortza Karranza, afirma que sí se puede, aunque con matices. "No hay algo estanco en la persona, siempre hay posibilidad de cambiar, aunque haya cosas que a veces sean difíciles", apunta Karranza. En cualquier caso, subraya, la clave es querer cambiar por uno mismo y no porque alguien nos presione: "no podemos romper el cascarón desde fuera. La persona tiene que sentir que quiere generar un cambio".

Precisamente, ese deseo toxico de obligar a cambiar a alguien para nuestra propia satisfacción es una de las mayores preocupaciones de Ziortza Karranza sobre este tema. "Pienso que hay posibilidades de generar un cambio en la otra persona. Lo que pasa es que a veces es acosta de ir anulando la personalidad del otro", subraya. En este sentido, la psicóloga apunta que jamás hay que usar chantajes emocionales o presiones para cambiar a un ser querido, ya que se trataría de "una relación para nada sana". Ziortza Karranza recuerda además que querer a alguien significa aceptarla tal cual es, y por ello afirma que "si lo que estamos viendo no es lo que es la persona, sino lo que nos gustaría que se convirtiese, entonces no la estamos queriendo en el presente".