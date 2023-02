Distrito Euskadi ‘Las que fueron silencio’ Alberto Iglesias: "Callar es mentir, y el teatro no puede seguir callando" Publicado: 28/02/2023 18:49 (UTC+1) Última actualización: 28/02/2023 18:49 (UTC+1) ‘Las que fueron silencio’ es el homenaje teatral del dramaturgo Alberto Iglesias a las mujeres que la dictadura encerró intentando arrebatarles su libertad y dignidad, y a todas aquellas personas que tuvieron que vivir en silencio. El Teatro Arriaga será testigo de su estreno mundial Escuchar la página Escuchar la página

El Teatro Arriaga de Bilbao estrena 'Las que fueron silencio', una obra dedicada a todas las mujeres que encerró y maltrató la dictadura de Franco. "Es puro teatro, pero todo está sacado de la realidad, y eso es lo terrible. Los personajes no existieron tal cual, pero existieron mujeres así, cientos de miles" nos dice el dramaturgo Alberto Iglesias.

Ellas eran mujeres como las protagonistas: Josefina, Magdalena, Dolores Isabel, Rosario … mujeres que tuvieron que habitar lo inhabitable, y vivir en silencio. Un silencio que Iglesias rompe porque "en ocasiones callar es mentir, y el teatro no puede seguir callando", y añade "todavía me encuentro con personas que niegan, rechazan o miran hacia otro lado, pero hay que limpiar la memoria, ser conscientes de lo que ha pasado, y de lo que no queremos volver a vivir".

Iglesias nos recuerda que Euskadi albergó el mayor número de cárceles de mujeres, y reconoce que cuando se documentó se enfadó muchísimo, y se preguntó por qué nadie le había contado esto, y por qué las mujeres callan. "Recuerdo que mi abuela, que sufrió la guerra y la posguerra, nunca fue capaz de decir o contar nada, nunca".

Alberto Iglesias termina apelando a la fuerza que tiene esta obra, porque "quizás un documento se puede leer en cualquier libro, pero el teatro tiene esa cualidad de ser un altavoz que te llega directamente al alma".