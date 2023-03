Paisajes Sonoros SUICIDIO “Tenemos que concienciarnos de que el suicidio es un problema de salud nacional y mundial” Publicado: 03/03/2023 13:20 (UTC+1) Última actualización: 03/03/2023 13:20 (UTC+1) En 2017, el padre de Eneko Eizagirre se suicidó, y, desde entonces, este joven profesor de primaria trabaja con adolescentes para romper los mitos que rodean a este fenómeno y ayudar en su prevención. Escuchar la página Escuchar la página

El 25 de abril de 2017, la vida de Eneko Eizagirre cambió para siempre. Cuando llegó de la universidad, se encontró con que toda su familia se había reunido en casa. En ese momento, Eneko supo que había pasado algo, pero no se imaginaba la magnitud del suceso: su padre se había suicidado. Su primera reacción, al enterarse, fue de negación. "Yo era una persona que sabía que era el suicidio, pero muy desde lejos. Nunca pensé que el suicidio pudiese tocar a nadie en mi entorno", recuerda.

Desde entonces, Eneko Eizagirre se siente con la "responsabilidad" cómo superviviente de luchar contra los estigmas que rodean a este fenómeno. Como profesor de primaria, ha trabajado con adolescentes acerca del suicidio, para romper mitos y conocer su opinión respecto a este tema. "Es muy difícil" crear el clima necesario para que los jóvenes se expresen sin tapujos, reconoce, pero cuando cuenta su historia los rostros cambian. "Me ven como una persona joven que ha vivido en primera persona el suicidio, y eso ayuda a que los adolescentes, la gente en general, te escuche activamente", explica Eneko Eizagirre.

Entre los mitos, el que más repite, es sobre si la víctima ha sido valiente o cobarde por escoger esa decisión. Una idea que, en opinión de Eneko Eizagirre, hay que apartar de la sociedad, porque "el que muere por suicidio no está eligiendo morir". Cómo destaca este docente, la persona que decide acabar con su vida, en realidad solo quiere poner fin a un sufrimiento al que no ve salida. Por eso, subraya, es importante darle el valor que merece a la salud mental y estar atentos a los signos de alarma que nos pueden indicar que una persona está sufriendo. "Desgraciadamente, tenemos que concienciarnos de que el suicidio es un problema de salud nacional y mundial, para después educar, no solo a los educadores, sino a toda la sociedad", afirma.