Distrito Euskadi VIH Xabin Fernández: "Estaba fuera del mundo, no quería estar con gente, y ahora les digo preparaos que voy” Publicado: 08/03/2023 20:38 (UTC+1) Última actualización: 08/03/2023 20:38 (UTC+1) El periodista Xabin Fernández ha decidido contar que es seropositivo, después de haberlo ocultado durante 10 años. Durante ese tiempo, dice haber vivido como en una jaula, de la que ahora sale liberado y con una obra de teatro, ’Kanpora sartzen’, en la que lo cuenta todo, con humor Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Xabin Fernández en estudios de Radio Euskadi 19:54 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

"El 11 de marzo del 2013 recibí una llamada que lo cambió todo". Así comienza nuestra charla con el periodista Xabin Fernández, ahora que ha decidido contar al mundo lo que esa llamada le desveló: Que era seropositivo.

"Yo no fui a hacerme la prueba del VIH, sino a donar sangre a la plaza del pueblo. A los días me llamó la doctora Monasterio, y ahora con el tiempo recuerdo la noticia como algo positivo, ella me cuidó mucho", recuerda Xabin.

Los primeros días lloró mucho, los primeros meses fueron muy oscuros, "en la primera consulta pregunté al médico cómo podía contarlo, y llevarlo de un modo natural, y me dijeron que no tuviera prisa en contarlo". Así pasó unos días en silencio total hasta que se lo trasladó a su núcleo más cercano.

Durante estos 10 años ha habido muchos momentos en los que ha querido hablar de ello, abrirse, pero no ha podido, "estaba fuera del mundo, no quería relacionarme con la gente, y ahora les digo preparaos que voy". Lo contó en público por primera vez en el programa 'Biba zuek', pero antes se lo comunicó a su gente más cercana, "no quería que se enteraran por la tele".

Ahora lleva una vida casi normal, "el virus es indetectable, y por tanto es intransmisible, no puedo infectar a nadie". Ha salido de la jaula, se ha liberado, y tiene una nueva ilusión: El teatro. "Estoy rodeado de grandes mujeres, como Intza Alkain, y dirigido por Aitziber Garmendia y Sara Cozar", nos dice al hablar de 'Kanpora sartzen', la obra en la que nos cuenta cómo han sido estos 10 años de 'encierro'.

s