Distrito Euskadi 'Cosas de los vivientes' El Kanka: "No soy un artista atormentado, soy un humano atormentado" Publicado: 16/03/2023 17:49 (UTC+1) Última actualización: 16/03/2023 17:49 (UTC+1) Juan Gómez Canca, el Kanka, nos presenta 'Cosas de los vivientes', el álbum con el que regresa a los escenarios. Han pasado 5 años desde su último disco, y reconoce que está encantado de volver a girar con el repertorio ampliado. Con 14 nuevas canciones que le conectan con su yo más reciente Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Imagen promocional de 'Cosas de los vivientes' de El Kanka 19:24 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Han pasado 5 años desde que Juan Gómez Canca, 'El Kanka', nos presentó 'El arte de saltar'. Durante este tiempo ha tenido tiempo de componer y ampliar repertorio con un nuevo álbum que reconoce lo hace muy feliz. "Este disco me da mucha alegría, me hace conectar con un momento más reciente mío, y eso es muy agradable", dice refiriéndose a 'Cosas de los vivientes', y añade, "estoy contento con el resultado, porque no soy un artista atormentado, soy un humano atormentado".

A finales del 2021, decidió alejarte durante un tiempo de los escenarios, las redes sociales y el foco mediático, pero ahora regresa diciendo "es verdad que llegué a estar un poco 'quemaíllo', pero ahora me sobran las ganas de volver a los escenarios". Y lo hace con 14 nuevas canciones, en las que nos cuenta mucho de sí mismo, y que recopila en un disco cuyo nombre debe a su psicoanalista. "Un día le pregunté si estaba malilla y me respondió que sí, pero que esas eran cosas de los vivientes. Me pareció maravilloso y pensé que ya tenía un título para mi nuevo álbum".