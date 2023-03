Entrevistas Humanidad Inconformista "Creí que todo en mí estaba mal hasta que empecé a hacer canciones y vi que ser yo funcionaba” Publicado: 28/03/2023 19:01 (UTC+2) Última actualización: 28/03/2023 19:01 (UTC+2) Distrito Euskadi se acerca a la iniciativa 'Humanidad inconformista', de Médicos sin Fronteras, para charlar sobre salud mental con ‘Chica Sobresalto’, Maialen Gurbindo, con la youtuber Esty Quesada, y con Cristina Carreño, psiquiatra y responsable de salud mental de Médicos sin Fronteras Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Cristina Carreño, psiquiatra de Médicos sin Fronteras, y Maialen Gurbindo, 'Chica Sobresalto' 18:18 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

'Humanidad Inconformista' es una iniciativa de Médicos Sin Fronteras que crea un espacio de conversación y activismo para que los más jóvenes hablan sobre lo que les preocupa. Distrito Euskadi se ha acercado a la tercera edición, presentada en la Sala Bilborock de Bilbao, y hemos charlado sobre salud mental con 'Chica Sobresalto', alter ego de la cantante Maialen Gurbindo, con la youtuber Esty Quesada, y con Cristina Carreño, psiquiatra y responsable de salud mental de Médicos sin Fronteras.

Este es un foro que pretende derribar fronteras, aunque Cristina nos recuerda que "la salud mental sigue siendo un tabú, la gente se sigue encontrando con un rechazo por parte de la sociedad y de la familia".

Maialen es por segunda vez la presentadora del evento, "me hace mucha ilusión que vuelvan a contar conmigo para presentar este evento", y nos habla de su enfermedad, "con 19 años empecé a tener episodios de agorafobia, pero en seguida me derivaron a salud mental, y me tocó un chico increíble que me ayudó muchísimo". Confiesa que le da rabia cuando la gente dice que hace terapia con las canciones, "no mira, no, hacer canciones no es terapia, puede ser autoconocimiento, pero terapia no", y añade "yo creí que todo en mí estaba mal, hasta que empecé a hacer canciones y vi que ser yo funcionaba, ese es el regalo más chulo que te puede hacer la vida".

La youtuber de Barakaldo Esty Quesada reconoce que las redes le han ayudado mucho y lo malo que le ha llegado por ellas, no es nada comparado con lo bueno, "yo llevaba mucho tiempo pensando en el suicidio, tenía que encontrar formas de distraerme y por eso subí un video a youtube". Así empezó todo y es feliz por poder vivir mostrándose tal y como es.