Entre la ética y la estética Filosofía ¿Todo es relativo o hay verdades absolutas? Publicado: 30/03/2023 10:08 (UTC+2) Última actualización: 30/03/2023 10:08 (UTC+2) No es una visión nueva porque desde la Antigua Grecia, los sofistas también consideraban que no eran tan importante el contenido de lo dicho como la forma. En la actualidad, el relativismo se manifiesta cuestionando que existan las verdades absolutas o una realidad concreta. Escuchar la página Escuchar la página

En medio de un incremento de los bulos y de las teorías conspiranoicas, un grupo de filósofos ha tenido que salir al paso para reivindicar que no todo es relativo "y que hay realidades que existen y que son innegables" indica la filósofa, Jone Martínez. Esta reivindicación no es nueva. En la Antigua Grecia, los sofistas, los extranjeros que no podían participar en democracia, reivindicaban la retórica y la forma de las palabras más que el contenido de las mismas. Sócrates fue, según Martínez, el que les respondió "existen verdades universales: hay cosas que son así para todo el mundo y listo", recuerda esta filósofa. Esto no elimina la opinión o el punto de vista, pero son cuestiones distintas.

En la actualidad, "parece que hay mucho vendehumos" indica Jone, "hay oradores muy preocupados por convencer y nada preocupados por lo que dicen". Por otro lado, se encuentran aquellos que defienden el 'Nuevo Realismo', es decir, la realidad tal cual es. Para ello proponen consensos en torno a temas como el deterioro medioambiental.