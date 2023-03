Entrevistas LITERATURA “Yo quería contar en un libro de ficción lo brutal que fue para mí el encuentro con la lectura” Publicado: 30/03/2023 18:24 (UTC+2) Última actualización: 30/03/2023 18:24 (UTC+2) El escritor Juan José Millás presenta en Bilbao su nueva novela, “Solo humo”. Un himno al poder transformador de la literatura en el que el autor vuelve a algunos de los temas más representativos de su narrativa, como la identidad, el desdoblamiento y la paternidad. Escuchar la página Escuchar la página

Solo Humo, la nueva novela del escritor y periodista Juan José Millás, comenzó su proceso de creación hace tantos años que ni su propio autor se acuerda de cuando comenzó a "darle vueltas" a la idea de contar en un libro como fue su encuentro con la lectura. Su primer contacto con el mundo de la literatura, recuerda, fue con la novela Cinco semanas en globo, de Julio Verne, con el que se topó por casualidad una tarde que se refugió del frío en la biblioteca de su barrio. "Un día, por casualidad, me levanté, tiré de un libro y me caí, literalmente, dentro de un libro como el que se cae dentro de un precipicio", explica Millás.

Al igual que Juan José Millás, Carlos, el protagonista de Solo Humo, también cae en un libro por casualidad. El escritor reconoce que, en el fondo, "todas las novelas son autobiográficas", pero que durante el proceso el autor va añadiéndole fantasía; de hecho, en opinión de Millás, "cuanto mayor es la distancia entre la experiencia real y la metamorfosis, mejor escritor es uno". En ocasiones, además, el personaje, en apariencia, más alejado del escritor, suele ser a la vez el más cercano a su realidad.

En cuanto a su proceso de escribir, el novelista reconoce que siempre parte de algo que le "obsesiona", pero que nunca sabe que va a pasar en la página siguiente. Esto no quiere decir que descuide la "lógica interna" de sus relatos, ya que, destaca el autor, sus obras se basan mucho en el ensayo y error. Sin embargo, Juan José Millás reconoce que, aunque en ocasiones ha intentado "planificar" el desarrollo del relato, durante el proceso siempre ha cambiado ese plan inicial. "¿Qué hago? ¿Sigo por lo previsible porque es lo previsible o me meto por el callejón? Yo me meto por el callejón", explica.