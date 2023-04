Distrito Euskadi NO HAY PLANETA B ¿Sabías que la naturaleza multiplica por entre 100 y 1000 veces cada euro invertido en su conservación? Publicado: 11/04/2023 18:52 (UTC+2) Última actualización: 11/04/2023 19:11 (UTC+2) Fernando Valladares, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), nos explica los beneficios económicos y medioambientales de la restauración ecológica. Una llamada a "aliarnos con la naturaleza". Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Foto: Instituto Alavés de la Naturaleza 14:47 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Aproximadamente la mitad del planeta tiene un nivel significativo de degradación y muchos de los ecosistemas dañados no pueden recuperarse solos o lo hacen muy lentamente. Por ello, cada día cobra más fuerza lo que conocemos como la ecología de la restauración, una disciplina que asiste, ayuda y acompaña a la naturaleza en el proceso de recuperación. Un ejemplo de esta ecología de la restauración la encontramos en China, que desde principios de siglo ha recuperado una media de 50.000 kilómetros cuadrados de cubierta forestal cada año.

Fernando Valladares, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), recuerda que la ecología de la restauración no debe de ser vista "cómo un costo, sino como una inversión". Y es que, destaca el científico, esta actividad es "de las inversiones más rentables". En cualquier caso, subraya Valladares, la ecología de la restauración se trata de aplicar "principios, no recetas" de cómo funciona la naturaleza a día de hoy. En este sentido, afirma Valladares que en un contexto en el que el clima está cambiando tanto, no tiene sentido afanarse en restaurar con exactitud el ecosistema que existía previamente.