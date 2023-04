Entre la ética y la estética Filosofía ¿Por qué la ciudadanía siente la política como algo lejano? Publicado: 26/04/2023 10:22 (UTC+2) Última actualización: 26/04/2023 10:22 (UTC+2) Un estudio del laboratorio Arantzazulab muestra que el 88% de la sociedad vasca piensa que a los políticos les importa poco lo que piensa la ciudadanía. La filósofa Jone Martín analiza las causas de esta desafección y bucea en la historia para conocer si este es un fenómeno que ha ocurrido siempre. Escuchar la página Escuchar la página

Un estudio elaborado por Arantzazulab, el laboratorio de innovación social ubicado en Oñati, titulado 'Concepciones sobre la democracia en la Comunidad Autónoma del País Vasco' indica que dos de cada tres personas piensan que a los políticos les importa poco lo que piensa la ciudadanía. A pesar de ello, de esta insatisfacción, el 88% cree que la democracia, ese sistema en el que los políticos representan la voluntad de la ciudadanía, sigue siendo el mejor de los régimenes.

La filósofa, Jone Martínez, dice no sentirse sorprendida por estas cifras "son datos importantes, pero desgraciadamente, no creo que sorprendan a nadie". A su juicio, lo que ocurre tiene que ver con la desafección política "esa condición emocional, e incluso pasional, de ausencia de sensación de pertenencia al grupo, a no sentirse identificado con la comunidad política".

Martínez repasa el origen de la democracia, que hay que ubicarlo en Grecia, y se centra en cómo comprendieron los pensadores de aquel tiempo este sistema de gobierno. Se refiere a Platón o a Aristóteles. Para Jone, desde entonces, ha cambiado la perspectiva y ya no somos el zoon politikon, los animales políticos de Aristóteles que piensan que necesitan de la política para vivir mejor.

Nuestra filósofa identifica algunos males contemporáneos que retan a la democracia como son la frustración por la mala solvencia de algunos gobernantes o el descontento social.