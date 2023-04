Entrevistas MÚSICA Luz Casal: "Yo tengo la sensación muchas veces de estar empezando" Publicado: 28/04/2023 18:09 (UTC+2) Última actualización: 28/04/2023 19:00 (UTC+2) La artista gallega, que presenta su disco 'Las ventanas de mi alma', afirma que "me queda muchísimo por aprender y muchísimo por mejorar". En alusión a su carácter nada conformista, asegura que "necesito cada día sentir que he aprendido algo", en la música en particular, y en la vida en general. Escuchar la página Escuchar la página

El programa Distrito Euskadi conversa con Luz Casal sobre su trabajo 'Las ventanas de mi alma', a caballo entre el rock y sonidos más clásicos. Tras cinco años sin sacar al mercado ningún disco, vuelve de gira con el que se considera su álbum más personal. Incluye 12 temas, de entre los que destaca 'Hola qué tal', canción compuesta a partir de los centenares de conversaciones que mantuvo durante la pandemia del COVID-19. "La realidad vivida a través de la gente con la que hablé, de las más de 2000 personas, yo creo que me ha marcado y se nota, a lo mejor de manera sútil, en todo el álbum". Pero además, en este disco se atreve con un bolero, siendo ésta la primera vez que compone uno. "Acabé haciendo un bolero, que además me gusta muchísimo. Es de mis canciones preferidas, quizás por lo sorprendente de haberlo compuesto", afirma.

La gira con la que Luz Casal presenta este trabajo en 2023, también le trae por Euskadi, a escenarios como el Teatro Arriaga o el Teatro Principal de Vitoria-Gasteiz. Con casi una veintena de discos en su haber, la autora de canciones míticas como 'No me importa nada' o 'Te dejé marchar', destaca el estado vivo y cambiante de cada interpretación y de cada concierto, al decir que "yo soy bastante imprecisa a la hora de cantar". Casal asevera que "respeto las melodías, las propias y las ajenas, respeto las letras, las propias y las ajenas, pero mi manera de cantar no es la misma ahora mismo que dentro de tres minutos".

El carácter íntimo y personal de 'Las ventanas de mi alma' se refleja en las propias palabras de la cantante nacida en Boimorto (A Coruña), al destacar que "no me da vergüenza mostrarme como soy, pasar de una cosa a la contraria. Me parece que es un gesto, por un lado de entrega, por otro, de inteligencia, porque yo trabajo con mi ser completo, que son luces, sombras y cantidad de cosas".