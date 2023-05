Entrevistas SOLIDARIDAD Manos Unidas facilita asesoría burocrática a familias palestinas para mejorar su precaria calidad de vida. Publicado: 15/05/2023 19:04 (UTC+2) Última actualización: 15/05/2023 19:04 (UTC+2) El delegado de Manos Unidas en Navarra detalla en qué consiste el servicio de asesoramiento legal que se quiere poner en marcha para ayudar a población palestina en Jerusalén Este y Cisjordania, víctima de múltiples trabas burocráticas. Escuchar la página Escuchar la página

José Javier Castiella, delegado de Manos Unidas en Nafarroa, expllica que "el asesoramiento paralegal que se quiere llevar a cabo no solo son pleitos, también son requisitos de burocracia, plazos de caducidad de derechos, situaciones que exigen iniciativas administrativas, que si uno no se entera a tiempo pierde la oportunidad de revalidar y de mantener la condición de residente permanente"

Castiella añade que el proyecto tiene dos facetas: pagar salarios a los asesores burocráticos y abogados jurídicos para que hagan la labor de asesoramiento gratuito a la población palestina y la otra es la de facilitar que estas consultas se realicen a través de una aplicación de móvil para que las personas con problemas de movilidad puedan beneficiarse también de este servicio.

La idea es mejorar la infomación y el asesoramietno pero "los riesgos de que la idea se frustre son altos, porque quien tiiene la sartén por el mango en el sentido económico político y legislativo no es la comunidad palestina, ni es el socio local que está dispuesto a ayudar a los palestinos en sus consultas; es el estado de Israel quien domina la zona. Eso no quiere decir que no deba intentarse y poner todos los medios que estén a nuestro alcance", concluye José Javier Castiella.