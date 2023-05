Distrito Euskadi Frontera de Ciudad Juárez "Muchos padres que van a ser deportados deciden dejar a sus hijos en la frontera" Publicado: 17/05/2023 18:56 (UTC+2) Última actualización: 17/05/2023 18:56 (UTC+2) Nos acercamos a Ciudad Juárez después del fin del Título 42. Nuestra compañera Arantxi Padilla nos traslada la dura realidad de niños y adultos que sueñan con llegar a los EEUU, y José Lugo, coordinador de Save the Children, destaca que de enero a marzo, han entrado 32.600 menores no acompañados Escuchar la página Escuchar la página

El 12 de mayo, dejó de estar en vigor el Título 42, la norma del gobierno de Trump que permitía devoluciones en caliente. Esto hizo que, en un principio, se temieran avalanchas en la frontera, pero no ha sido así, tal y como nos confirma Arantxi Padilla, corresponsal de EITB en América Latina. Ella ha estado varios días en Ciudad Juárez y reconoce que ahora está procesando todo lo vivido, "son días muy intensos en los que ves un drama humanitario enorme, con testimonios muy duros que recogemos directamente".

El gobierno de Biden ha puesto en marcha la aplicación 'CBP ONE', en la que deben entrar todos los que quieran cruzar la frontera, "su objetivo es entrar en la aplicación, lo único que quieren es una cita para que los agentes de migración les den el pase a los EEUU. Ahora el gran muro es esa aplicación, no la frontera en sí".

José Lugo, Coordinador de Protección en Save the Children México, destaca que hay unos 4000 niñas y niños en la frontera, "no es fácil saber cuántos niños están solos, no es fácil identificarlos, pero sabemos que, de enero a marzo, han ingresado 32.600 menores no acompañados en EEUU". A lo que Arantxi añade que "ante el peligro de ser deportados, muchos padres deciden dejar a sus hijos en la frontera, con la esperanza de que puedan reunirse con otro familiar que ya esté en los EEUU".