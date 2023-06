Entrevistas LITERATURA INFANTIL Bernardo Atxaga: "Escribir es como coser, uno al principio no ve nada, pero de repente aparece un jersey" Publicado: 06/06/2023 17:50 (UTC+2) Última actualización: 06/06/2023 18:13 (UTC+2) El escritor de Asteasu presenta, junto al ilustrador Mikel Valverde, 'Holaxe bizi da Xola' (Erein), recopilación de las aventuras de esta perrita, que ya fue protagonista de cinco entregas entre 1995 y 2015. Las andanzas de Xola recibieron el premio Marsh en Londres y fueron reconocidas en Japón. Escuchar la página Escuchar la página

"Yo tuve una perrita como Xola, de color negro, hasta que Mikel Valverde me dijo que tenía que ser de color blanco". Así se fraguó una larga y fructífera colaboración entre el escritor y el ilustrador, que ya venía de una amistad previa, según reconoce Bernardo Atxaga, que recupera en este trabajo conjunto las historias de Xola. Éstas habían calado anteriormente en el panorama internacional, habiéndose traducido al inglés, incluso al esloveno. 'The adventures of Shola' fue elegida por el diario The Independent entre los mejores libros del año 2013. Ahora, en un único tomo, se aglutinan todos los episodios de Xola, algunos de los cuales ya estaban agotados en las librerías. Sobre el inicio de esta colaboración entre ambos, Mikel Valverde señala que 'Shola y los leones' fue el primer libro que ilustró. "La editorial aceptó. Yo era novato. Lo recuerdo con bastante cariño".

Tanto Atxaga como Valverde reivindican la literatura de personajes, en la que el humor esté presente. "Los personajes son los vehículos para transmitir las historias", admite el ilustrador. Y el autor de 'Obabakoak' añade que "nos gusta que en la literatura haya personajes, que no haya sólo triángulos y cuadrados. Y a partir de esos personajes haces humor". Ambos ponen en valor el trabajo y las horas dedicadas a la escritura y a la ilustración. Aluden al esfuerzo y a la intención que todo ello conlleva. En este sentido, Atxaga argumenta que "la gente en general quiere escribir, pero es una idea que la tiene en la cafetería. Sale de la cafetería y ya no tiene ganas". Además, destacan la labor de equipo, como la que ha se ha plasmado en 'Holaxe bizi da Xola'. "Ha sido una colaboración. Yo siempre pienso que es mejor trabajar en colaboración. Se trabaja muy bien en conversación", concluye el autor guipuzcoano Premio Nacional de Las Letras (2019)