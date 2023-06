Distrito Euskadi Buena gente "Lo mejor de Montes Solidarios es el equipazo que hace posible que cada domingo haya una salida" Publicado: 07/06/2023 19:46 (UTC+2) Última actualización: 07/06/2023 19:46 (UTC+2) Recibimos a la asociación Montes Solidarios, que ayuda a que personas con diversidad funcional disfruten de la montaña. Silvia Apodaka, presidenta y usuaria de la asociación, ha conseguido cumplir muchos sueños desde su silla de ruedas, y lo ha hecho gracias a personas como Fernando Alonso Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Silvia Apodaka ascendiendo al Teide junto a los miembros de Montes Solidarios 20:57 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

El espacio 'Buena gente' recibe a dos miembros de la asociación Montes Solidarios, que nació el año 2016 para que personas con diversidad funcional puedan también acceder a la montaña.

Silvia Apodaka, presidenta de la asociación, destaca que "lo mejor de Montes Solidarios es el equipazo que hace posible que cada domingo haya una salida". Ella es además una de sus usuarias, "tengo discapacidad y nunca he podido ir a un monte, pero tuve la oportunidad de subir al Teide con esta maravillosa asociación que llevaba mi silla de ruedas".

El voluntario Fernando Alonso recuerda una reciente salida que fue especialmente emocionante, "hace unas semanas subimos al Gorbea con una mujer, cuyo hijo de 36 años falleció por cáncer. Hacía 5 años que sus cenizas estaban en el Gorbea y ella no había podido ir. Esto es algo que nos sale del alma, no nos cuesta físicamente y además recibimos muchísimo más de lo que aportamos". Los voluntarios reciben una formación especial para hacer bien su trabajo, pero Fernando añade "hay que tener ganas y ya; no hace falta ser un portento físico para ser parte de Montes Solidarios".