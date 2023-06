Entrevistas Ley del 'solo sí es sí' "El 70% de las peticiones de revisiones no han comportado una rebaja de la pena" Publicado: 15/06/2023 18:39 (UTC+2) Última actualización: 15/06/2023 18:39 (UTC+2) María Naredo, jurista y asesora del Ministerio de Igualdad, es una de las madres de la ley del ‘solo sí es sí’. Defiende que pese al ruido mediático y la desinformación, las demandas del movimiento feminista están plasmadas en esta ley, y afirma que en absoluto ha supuesto una bajada de penas Escuchar la página Escuchar la página

Distrito Euskadi recibe a una de las 'madres' de la ley del 'solo sí es sí': María Naredo, jurista e investigadora en derechos humanos y género, además de asesora del Ministerio de Igualdad.

Ella afirma que "la ley en absoluto ha supuesto una bajada de penas, simplemente se han ampliado las horquillas. La ley no atenta contra los derechos de las víctimas, sino quienes interpretan la ley y el derecho retroactivo", y pregunta "¿por qué no se ha aplicado la disposición transitoria del Código Penal con esta ley, y sí con otras leyes?". Y añade que se ha hecho una lectura interesada, alimentada por el ruido mediático porque "el 70% de las peticiones de revisiones no han comportado una rebaja de la pena".

Maria Naredo destaca que "antes de la ley solo denunciaba un 8% de las víctimas de violencia sexual. Ahora hay una mejora de la acreditación de su acceso a la justicia, hay una custodia de las pruebas que se toman en el hospital, se asesora a la víctima y a partir de ahí ella decide si denunciar o no"

Respecto al consentimiento, aclara que "antes sólo era agresión cuando se acreditaba la resistencia de la víctima. El foco de la prueba estaba en ellas, en si se resistieron lo suficiente o no. Y eso, es algo que la ley quería cambiar".