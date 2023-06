De Tripas Corazón PSICOLOGÍA La importancia de cerrar ciclos y de seguir adelante para no quedarnos estancados. Publicado: 26/06/2023 19:28 (UTC+2) Última actualización: 26/06/2023 19:28 (UTC+2) Los procesos de la vida comienzan, se desarrollan y terminan. Cerrar etapas implica pérdidas y duelos. No siempre sabemos gestionar este tipo de situaciones. Sentir miedo a lo que vendrá después de un cierre de ciclo es una de las reacciones más comunes ante una situación de despedida. Escuchar la página Escuchar la página

Ziortza Karranza, sicóloga y sexóloga, habla lo que nos condiciona vivir en una sociedad que no trabaja en desapego. Esta podría ser la causa por la que "la gente no suelta. Hay un miedo a lo que pueda venir después". A veces no sabemos y otras no queremos dar el paso de hacer el cambio y la corrspondiente despedida. En estos casos los frenos se producen por el temor a no tomar la decisión adecuada.

Por otro lado abandonar realidades que no nos hacen bien provoca un conflicto. La pregunta que nos debemos haces es: ¿Cuándo hay que cerrar? Y a partir de ahí emprezar a dar los pasos. Según Karranza "Las depedidas tienen que ver con la aceptación y que la vida te ha llevado a un cierre que en ocasiones es inevitable pero en otras está en nuestra mano. En ese caso hay descansar y dejar ir".