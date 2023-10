Distrito Euskadi LA SEMANA DE NEREA GARMENDIA Nerea Garmendia nos mete en las tripas de los rodajes Publicado: 13/10/2023 11:00 (UTC+2) Última actualización: 13/10/2023 11:00 (UTC+2) ¿Cómo se ruedan las escenas de asesinatos? y ¿cómo trabajan los especialistas?. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Nerea Garmendia nos mete en las tripas de los rodajes 16:15 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Audios (1) Nerea Garmendia nos mete en las tripas de los rodajes

La semana de Nerea Garmendia ha discurrido enre ensayos, grabaciones, pruebas de vestuario y estudio de guiones para el programa de ETB Akelarre. En "Distrito Euskadi" le ha contado a Eider Hurtado lo que no se ve de las grabaciones y rodajes, tanto en televisión, como en el mundo del cine y las series.

A caballo entre la televisión y las series, alguna de ellas para EITB, Nerea Garmendia cuenta por primera vez, cómo han sido sus experiencias con los personajes que han terminado muriendo o matando en la ficción. Con humor, Garmendia dice que "la pregunta es, ¿cuándo no me matan? Me mataron en Los Hombres de Paco con 4 tiros". Y sobre los entresijos de ese tipo de escenas, Garmendia añade que "te ponen un chaleco de protección, luego unos petarditos que los especialistas detonan cuando se supone que te disparan, aderezados con una deliciosa bolsita de sangre".

Eso sí, recalca que "era de mentira, no estoy tan entregada a mi trabajo". Sin embargo, a Nerea también le ha tocado ser la que repartía justicia en alguna ocasión: "En Mad Souls era yo la que mataba. Era una especie de vampira q mordía a mis víctimas en el cuello y me los cargaba. En la reina del sur no se molestaron ni en matarme, el tiro me lo pegué yo", apunta.