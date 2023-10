Distrito Euskadi LA SEMANA DE NEREA GARMENDIA Nerea Garmendia y el cambio de hora: “¿Si te pilla de parto, ese bebé no existe? Publicado: 26/10/2023 18:39 (UTC+2) Última actualización: 26/10/2023 18:46 (UTC+2) La actriz, cómica y presentadora guipuzcoana, repasa con Eider Hurtado los momentos más divertidos de los últimos días en Distrito Euskadi. Reconoce que el cambio de hora y su cumpleaños le tienen en un sinvivir. Escuchar la página Escuchar la página

Inmersa en sus actuaciones y en el programa de ETB 'Akelarre' (jueves a las 22:30 en ETB2), afronta una nueva vuelta al sol, que coincide con el cambio de hora de otoño. "Todo el mundo se acuerda de mi cumpleaños, que no es porque sea más famosa que la Chelito, sino porque en ese día se cambia la hora todos los años. Y eso tienen sus consecuencias". Asegura que "esto del cambio de hora es un follón". Es más, Nerea se hace eco de una frase que estos días está en la calle: "¿A las 3 son las 2 ó a las 2 son las 3? ¿Lo que haces en esa hora no cuenta, no? ¿Las birras que tomas en esa hora no cuentan? ¿No te emborrachas?".