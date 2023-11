Entrevistas NUTRICIÓN Gabriela Uriarte: "Un gran cambio de manera de ver la alimentación es sacar la corporalidad de la ecuación" Publicado: 09/11/2023 18:30 (UTC+1) Última actualización: 09/11/2023 18:46 (UTC+1) La nutricionista y presentadora, junto a Ander González, del programa 'A Bocados' de ETB2, ha sido recientemente elegida para formar parte del club 'Mujeres que brillan' de la revista Elle. Es "algo que no esperas", dice Uriarte, "me sigue pareciendo un sueño". Escuchar la página Escuchar la página

En una entrevista con Eider Hurtado en Distrito Euskadi, hemos conocido más en profundidad a Gabriela Uriarte. Desde su faceta de fan de Luis Miguel o Beyoncé, hasta su admiración por su madre, de quien ha traído a colación sus palabras y sus consejos: "aunque el viento no te esté dando a favor de vela, aguanta, aguanta". Reconoce que la televisión le ha cambiado la vida, porque ha abierto una nueva etapa profesional, y por la popularidad, ya que "voy por la calle y la gente me reconoce". Trata de disfrutar de todo lo que hace y "vengo a trabajar y a hacer las cosas que hago como si nadie lo fuera a ver", añade, en relación a la exigencia que existe en la pequeña pantalla, motivada por las audiencias y la competencia entre cadenas. Gabriela Uriarte recalca que si quisiera ganar dinero recurriría a una estrategia de hacer adelgazar a la gente, pero defiende la honestidad consigo misma. Alejada de la cultura de la dieta, propone hacer las paces con la comida y con los cuerpos no normativos.