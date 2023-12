Distrito Euskadi Llega el 2024 "No es bueno marcarse muchos objetivos ni tampoco que sean difíciles de cumplir" EITB Media Publicado: 20/12/2023 12:08 (UTC+1) Última actualización: 20/12/2023 12:42 (UTC+1) Amaia Bakaikoa, psicóloga y sexóloga, nos habla en "Distrito Euskadi" sobre los propósitos de año nuevo. Escuchar la página Escuchar la página

Amaia Bakaikoa 21:44 min

Un nuevo propósito significa cambiar de hábitos y hace falta tiempo para ello, tiempo e insistencia con un plan concreto para conseguirlo. No basta con las ideas, tiene que haber intención para llevar a cabo esos propósitos.

Sólo el 10% de los propósitos para el año nuevo se cumplen. Estos mantras de 'SI QUIERES, PUEDES' no funcionan así; responsabilidad, no culpabilización cuando no se llega a conseguir aquello que nos habiamos propuesto.