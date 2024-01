Distrito Euskadi DEULICATESSEN Andy Warhol,'The Factory', Bowie y Christa Päfgen 'Nico', un viaje en el tiempo con Deu Txakartegi Publicado: 18/01/2024 11:52 (UTC+1) Última actualización: 18/01/2024 11:52 (UTC+1) Txakartegi, quien fuera vocalista de We Are Standar (WAS), músico, DJ y formado como arquitecto, nos trae a las ondas de Distrito Euskadi el universo warholiano, una auténtica revolución cultural, en un contexto de cambios, dando a dicho espacio un halo de leyenda y desenfreno. Escuchar la página Escuchar la página

'The Factory', el universo construido por Andy Warhol, situado en la quinta planta del número 231 de la calle 47 Este, en Midtown, Nueva York, ha sido motivo de análisis y recreación en el cine y la literatura. Pero en Distrito Euskadi, Deu Txakartegi le cuenta a Eider Hurtado su particular visión de aquel icono de una época, en el que las escandalosas fiestas por donde pululaban estrellas del porno, bohemios, gente excéntrica o quienes huían de sus pueblos buscando otras aventuras, han convertido a 'The Factory' en un referente, más allá de haber sido un taller de arte. En su sección semanal, Txakartegi adereza este viaje en las ondas con la música de 'The Velvet Undergound', Bowie o Lou Reed. Su recomendación musical con nombre propio, Sufjan Stevens, toda una pera en dulce para quienes buscan incorporar calidad en su archivo sonoro de imprescindibles.