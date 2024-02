Distrito Euskadi

DEULICATESSEN

Canciones que nos trasladan al futuro y que no pasarán de moda, por DeuTxakartegi

Publicado: 02/02/2024 16:55 (UTC+1) Última actualización: 02/02/2024 17:15 (UTC+1)

En su sección Deulicatessen, Txakartegi trae a Distrito Euskadi los sonidos de 'Shame', 'Gang of Four', 'Wednesday', 'Anohni and The Johnsons' o el artista transgénero 'Yves Tumor'.

Imagen: Deu Txakartegi 19:36 min