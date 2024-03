Distrito Euskadi UNA SECCIÓN TO GUAPA Fontaneros y tortilla de patatas con café Publicado: 13/03/2024 09:54 (UTC+1) Última actualización: 13/03/2024 09:54 (UTC+1) Javier Antón y Diego Pérez repasan la actualidad con altas dosis de ingenio e ironía. Escuchar la página Escuchar la página

El calendario está lleno de 'Días de' y en esta ocasión Javier Antón y Diego Pérez no han querido olvidarse de los fontaneros.

Un oficio, recordamos, con el que se garantizan el acceso al agua potable, la calefacción y la adecuada gestión de las aguas residuales.

En esta 'Sección to guapa' también nos hemos adentrado en un debate de gran calado social. La tortilla de patatas, ¿con o sin cebolla? Sabemos que esta cuestión genera numerosas enemistades, pero en Distrito Euskadi no rehuimos ningún tipo de polémica por muy controvertida que sea. También hemos tenido tiempo para hablar de Kopi Luwak, un café de las islas de Java, Sumatra y Sulawesi cuyo proceso de elaboración no es apto para estómagos delicados. ¿Quieres saber por qué? ¡Dale al play!