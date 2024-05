Distrito Euskadi DEULICATASSEN Deu Txakartegi nos presenta sus bandas y temas actuales, una playlist con criterio y perlas musicales Publicado: 16/05/2024 18:10 (UTC+2) Última actualización: 16/05/2024 18:54 (UTC+2) Los temazos que tienen más pegada, magia y duende de estas últimas semanas, suenan en esta sección Deulicatessen, en la playlist que cada miércoles confecciona Deu Txakartegi para Distrito Euskadi, con Itsaso Güemes. Escuchar la página Escuchar la página

Los temas que no debemos dejar de escuchar y que Deu Txakartegi ordena de esta manera, aunque el orden de los factores no altera el producto, porque todos ellos tienen un lugar y un pase a cualquier hora del día: Storefront Church 'The High Room', English Teacher 'The World´s Biggest Paving', Francis of Delirium 'Blute Tuesday', Gift 'Wish Me Away', Oh Boland 'Here Comes the Order of Malta', Faye Webster 'Thinking About You'.