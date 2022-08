Entre Calles Entrevista 40 años después, Tigray (Etiopía): ante la peor catástrofe humanitaria en la Tierra Publicado: 24/08/2022 14:01 (UTC+2) Última actualización: 24/08/2022 14:20 (UTC+2) Con telecomunicaciones cortadas, sin alimentos, sin electricidad, sin medicinas, sin periodistas y casi sin testigos, la hambruna está haciendo estragos en el Cuerno de África. Actualizamos inforamción de lo que está pasando con Misiones Salesianas, organización que mantiene su trabajo en la región. Escuchar la página Escuchar la página

Hoy, Etiopía está viviendo la peor crisis humanitaria en 40 años...

Crisis humanitaria debido a la guerra en el norte, en Tigray, la mayor sequía de las últimas décadas y la consecuente hambruna. El conflicto en Tigray estalló en noviembre de 2020, entre el Frente de Liberación de Tigray y el gobierno del premio nobel de la paz, Abiy Ahmed. Tigray permanece aislada y con las telecomunicaciones cortadas desde el inicio de esta guerra, por lo que resulta difícil la verificación independiente de información sobre el conflicto.

En esta ocasión ponemos el foco en el Cuerno de África, en Etiopía en general y en Tigray en particular. Esta región del norte del país lleva 21 meses en guerra, desde noviembre de 2020, y la situación es de máxima gravedad. Tanto el conflicto armado, como la sequía que asola la región, la hambruna, las enfermedades y muertes por inanición, no parecen tener eco en el mundo desarrollado. Así lo ha denunciado en reiteradas ocasiones Tedros Ghebriyeisus, director general de la OMS, etíope tigriña; afirma que la de Etiopía es la mayor catástrofe humanitaria ahora mismo en la Tierra. Aún así, apenas nos llega información, las comunicaciones están cortadas, no hay comida, ni medicinas, ni electricidad, ni bancos, ni medios ni periodistas. A pesar de las dificultades sin embargo, hay organizaciones que están allá, que están intentando ayudar en la emergencia.

Apenas llega información de la situación y son pocas las organizaciones que continúan trabajando allá. Una de ellas es, a pesar de las dificultades, Misiones Salesianas. Charlamos con Ana Muñoz, protavoz de la organización.