Fuera de Juego Final Unai Laso: "No poder entrenar en el Navarra Arena me parece una desconsideración hacia el pelotari" Isusko AB | EITB Media Publicado: 18/05/2022 08:30 (UTC+2) Última actualización: 18/05/2022 08:41 (UTC+2) El próximo 29 de mayo se juega la gran final del Manomanista entre Laso y Joseba Ezkurdia. Ambos pelotaris no pueden entrenar en el escenario por un campeonato de gimnasia.

Unai Laso 13:10 min

La final del Campeonato Manomanista 2022 se disputará en el frontón Navarra Arena de Pamplona/Iruña entre Unai Laso y Joseba Ezkurdia.

Laso, nacido en Biscarret-Gerendiain, estuvo en el programa "Fuera de Juego" de Radio Euskadi, "el otro día vimos lo fuerte que está Ezkurdia. Será una final muy dura, le veo muy bien, pero si tengo confianza en mi juego y tengo un buen día, también tengo muchas posibilidades",

Sobre no poder entrenar en el escenario de la gran final se mostraba algo molesto, "no poder entrenar en el Navarra Arena ha sido un disgusto. Hay un campeonato de gimnasia, respeto otros deportes, pero para una vez que hacen una final allí me parece una desconsideración hacia el pelotari".

Y también quiso opinar sobre las entradas, "el sistema de venta de entradas y sus precios es un aspecto a mejorar por parte de las empresas. No me parece bien que los amigos y la afición que ha estado animándome se tenga que quedar fuera"