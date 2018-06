Ganbara

Francisco Morales

'Se les notifica la expulsión, pero a continuación, no se materializa'

25/06/2018

Francisco Morales, responsable de la ONG CEain, considera que falta una 'atención personalizada, social y jurídica' para los inmigrantes que llegan desde el Estrecho de Gibraltar.

En el Mediterráneo sigue la llegada de inmigrantes. Este lunes solo en dos horas alrededor de 330 personas han sido rescatadas en el mar del Alborán. Entre ellas, había dos menores de edad. Salvamento Marítimo y las ONGs que trabajan en Andalucía se reconocen desbordadas. También los juzgados.

Entrevistado en 'Ganbara' de Radio Euskadi y Radio Vitoria, Francisco Morales, responsable de CEain, ONG integrada en Andalucía Acoge asegura que 'falta una atención personalizada, social y jurídica de estas personas para detectar, por ejemplo, situaciones en las que estas personas puedan ser solicitantes de protección internacional'.

Morales recuerda que 'mientras estaba todo el foco mediático en el Aquarius a las costas de Andalucía llegaron casi mil personas'. El responsable de CEain relata que a su llegada 'se les notifica la expulsión, pero a continuación, no se materializa esa expulsión, porque no se puede identificar el país de origen o porque no existe convenio con el país. Con lo cual esa persona llega en la calle con un expediente de expulsión'.

Morales se pregunta: '¿De verdad esto tiene algún sentido? En definitiva estas personas están deambulando por el país. Los servicios de carácter municipal y las ONGs les prestan una asistencia. Alguna de estas personas logran llegar a Francia, otras se quedan aquí en un limbo social y jurídico según la Ley de Extranjería'.

Francisco Morales ha añadido que 'estas personas son salvadas por Salvamento Marítimo o son interceptadas. Pasan por la comisaria donde son identificadas, por un periodo máximo de 72 horas, pasan a centros de acogida temporal que gestiona habitualmente Cruz Roja y donde se les gestiona un billete hacia algún punto de destino donde estas personas declaran tener algún tipo de contacto familiar y todos van apuntando hacia el norte'.