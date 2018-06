Ganbara

Joseba Azkarraga

'No cabe ningún tipo de contrapartida para terminar con el alejamiento'

28/06/2018

El portavoz de Sare, Joseba Azkarraga, cree que la implantación de la dispersión 'fue una decisión política de un gobierno socialista, y por tanto debe ser política la decisión de acabar con ella'.

La red ciudadana por los derechos de los presos Sare ha calificado de positivas las declaraciones que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha realizado sobre el acercamiento de presos de ETA.

Entrevistado en 'Ganbara' de Radio Euskadi y Radio Vitoria el portavoz de Sare, Joseba Azkarraga, ha recordado que la implantación de la política de dispersión 'fue una decisión política de un gobierno socialista, en la época de Enrique Múgica como ministro de Justicia, hace ya 29 años, y por tanto debe ser política la decisión de acabar con ella. No cabe ningún tipo de contrapartida para terminar con la política de alejamiento, lo único que cabe es aplicar la ley, donde dice que todo preso o presa tiene que cumplir su condena cerca de su lugar de residencia'.

Joseba Azkarraga considera que 'el argumento era que había que terminar con ETA y esta era una formula. Pues esta fórmula ha fracasado. ETA no ha tomado su decisión de abandonar definitivamente la violencia hasta 22 años después. Estratégicamente fue un error. ETA ya no existe, por lo tanto, ese argumento no tiene ningún sentido, no se puede seguir manteniendo'.

El portavoz de SARE ha añadido que 'el 95 % de los presos y presas desde que entran en prisión están en primer grado, con la carencia de derechos que supone. Solo el 1,4 % de la población reclusa de las cárceles españolas se encuentran en primer grado. Por lo tanto, hay un régimen de excepción'.