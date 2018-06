Ganbara

Stop Accidentes

'Como ha matado a dos personas no las tenía que auxiliar'

28/06/2018

La presidenta de Stop Accidentes, Ana Novella, considera que 'el coche es un arma de matar, es un goteo continuo de personas inocentes que mueren a manos de otras personas que no respetan la vida'.

Un matrimonio ha fallecido este jueves y su hijo de doce años ha resultado herido leve tras ser arrollados mientras circulaban en bicicleta por Matallana de Valmadrigal (León) por el conductor de un turismo que se dio a la fuga y que, tras ser detenido a quince kilómetros del lugar, dio positivo en alcoholemia.

Entrevistada en Ganbara de Radio Euskadi y Radio Vitoria, Ana Novella, presidenta de Stop Accidentes ha criticado que 'las penas son muy suaves, el máximo son cuatro años. El delito de omisión de socorro no se contempla. Este hombre se ha ido, pero como ha matado a dos personas no las tenía que auxiliar, se ha ido y no pasa nada porque ya están muertas. Y el niño como iba en grupo, otros lo han auxiliador con lo cual tampoco ha cometido un delito'.

Novella ha añadido que 'el coche es un arma de matar, es un goteo continuo de personas inocentes que mueren a manos de otras personas que no respetan la vida ni propia ni ajena'.