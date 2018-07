Ganbara

EH BILDU

'Si alguien está más cómodo en la oposición preferimos trabajar así'

05/07/2018

El concejal de EH Bildu en Pamplona, Joxe Abaurrea, considera que 'cuando se tienen responsabilidades en la gestión de gobierno también hay que tener unos deberes hacia el propio equipo'.

El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, ha anunciado la decisión de expulsar a los grupos Izquierda Ezkerra y Aranzadi del equipo de gobierno municipal.

Entrevistado en 'Ganbara', el concejal de EH Bildu en Pamplona, Joxe Abaurrea, aclara que 'no se acaba el cambio, ni muchísimo menos. No es que no haya continuidad en las políticas sociales, culturales y de materia de la convivencia que se están haciendo. Si alguien parece que está más cómodo en la oposición preferimos trabajar así'.

Abaurrea ha añadido que 'cuando se tienen responsabilidades en la gestión de gobierno también hay que tener unos deberes hacia el propio equipo de gobierno en términos de lealtad y solidaridad'.