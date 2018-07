Ganbara

Beatriz Artolazabal

‘No teníamos conciencia de que se estaba produciendo esta situación’

10/07/2018

Beatriz Artolazabal niega que se hayan producido errores y considera que los recursos sociales que las instituciones vascas tenían preparados 'no tenían en cuenta esta situación’.

Las instituciones implicadas en la acogida a los migrantes en Euskadi se han reunido para mejorar su acogida. Han acordado ampliar la atención de emergencia a personas migrantes en tránsito y tras abrir nuevos albergues en Bizkaia, prepara ya nuevos centros temporales de alojamiento en Gipuzkoa y Álava.

Entrevistada en ‘Ganbara’ de Radio Euskadi y Radio Vitoria, la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, niega que se hayan producido errores: ‘No diría que se han producido errores, hemos recibido un número muy importante de personas migrantes que hasta la fecha en Euskadi no se había producido’. Ha añadido que ‘los recursos sociales que las instituciones vascas teníamos preparados no tenían en cuenta esta situación a la que nos hemos tenido que enfrentar con una llegada de personas migrantes que no estaba prevista’.

Artolazabal asegura que ‘ha habido una mejor comunicación entre las entidades que trabajan con las personas migrantes a la hora de tener conciencia de que se iba a producir la llegada imprevista de estas personas para poder adecuar los recursos que no teníamos previstos porque no teníamos conciencia de que se estaba produciendo esta situación’.