21/05/2021 23:44 Ganbara Federico de Montalvo "El consentimiento informado no es un documento de exención de responsabilidad" Ganbara El presidente del Comité de Bioética de España, Federico de Montalvo, explica que “el consentimiento es una garantía de que he sido informado, y por tanto, he podido tomar una decisión libremente”. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Federico de Montalvo, presidente del Comité de Bioética de España. 8:54 min Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

El Comité de Bioética de España (CBE) considera "ética y legalmente recomendable" que los menores de 60 años que hayan recibido una primera dosis de la vacuna de AstraZeneca y rechacen completar la pauta con Pfizer "firmen un protocolo de consentimiento informado específico" con su decisión.

Entrevistado en Ganbara de Radio Euskadi y Radio Vitoria, el presidente del Comité de Bioética de España, Federico de Montalvo, ha explicado que "el consentimiento no es un documento de exención de responsabilidad. El consentimiento es una garantía de que he sido informado, y por tanto, al haber sido informado he podido tomar una decisión libremente. La decisión es libre a medida que la tomo con información”.

Asegura que se propone porque "la ley dice que hay que dejar constancia por escrito de que una persona ha rechazado un tratamiento, sin necesidad de justificar ni discriminar a nadie. Además en ese documento a la persona se le va a informar de un riesgo grave”.