27/05/2021 23:54 Ganbara Indultos Odón Elorza: "Me han molestado algunas declaraciones de compañeros socialistas" Ganbara El diputado del PSOE Odón Elorza se ha mostrado molesto por las declaraciones de varios compañeros sobre los indultos y espera que el Gobierno "tenga planificados los pasos para no darnos un bofetón".

El diputado socialista por Gipuzkoa Odón Elorza se ha mostrado "preocupado" por las consecuencias que pueda tener la concesión de indultos a los políticos encarcelados del 'procés'. Considera que las penas fueron "excesivas" y han llevado a la política estatal a "vivir un escenario muy complicado". Por ello, pide que la decisión que pueda adoptar el Gobierno de Sánchez sobre los indultos esté "muy explicada y muy debatida internamente".

Por otro lado, Elorza se ha mostrado "molesto" por las declaraciones de algunos compañeros del partido, aunque no ha querido entrar en detalles. Cree que hay que "tener mucha sensatez en las expresiones. He oído declaraciones de distintos compañeros del Partido Socialista y creo que hay que modular mucho, llevar a la reflexión y darle a esto el valor que tiene".

El diputado socialista por Gipuzkoa entiende que "no se va a convencer a Vox, ni al PP, ni a Ciudadanos, ni a otros sectores, pero en un asunto como este, las explicaciones, en el foro adecuado, son muy necesarias precisarlas bien. El gobierno debe tener planificados, como en el ajedrez, los pasos siguientes a dar, para que no nos demos un bofetón".

Odón Elorza ha pedido en "Ganbara" de Radio Euskadi y Radio Vitoria reflexionar y explicar la decisión que se vaya a adoptar con los indultos "para que no se nos vuelva en contra una medida de buena fe y de responsabilidad de Estado, que debiera ser compartida". Asegura que "parte del problema lo generó en su día el PP y Rajoy" y no quiere que "se nos vuelva en contra y nos destroce". Cree que "tenemos que defender la estabilidad del gobierno y llevar adelante la aplicación del presupuesto y los fondos europeos para la transformación y modernización del modelo productivo de este país en todo el conjunto". Considera que "no es un asunto de decir si estoy a favor o en contra, sino de reflexionar".