28/05/2021 22:21 Claves COVID Gorka Orive "La autorización de la EMA a menores no debería alterar los planes de vacunación" Ganbara El profesor de farmacia de la UPV-EHU, Gorka Orive, cree que “el máximo empeño de Euskadi tiene que ser avanzar cuanto antes con los colectivos más sensibles”. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Campaña de vacunación. 8:51 min Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

La Agencia Europea del Medicamento ha respaldado la extensión del uso de la vacuna de Pfizer/BioNTech a los adolescentes de entre 12 y 15 años, lo que la convierte en el primer preparado contra la covid-19 con respaldo científico en la Unión Europea para los menores de 16 años.

El divulgador científico y profesor de Farmacia de la UPV-EHU, Gorka Orive, ha explicado en la sección Claves Covid de 'Ganbara' de Radio Euskadi y Radio Vitoria que "los resultados han avalado la seguridad de la vacuna. La eficacia ha sido muy elevada, prácticamente del 100% a la hora de prevenir la sintomatología de la covid".

Orive cree que la autorización de la EMA para vacunar a los menores de 16 años "no debería alterar en ningún caso los planes de vacunación que hay ahora". Considera que la decisión de la Agencia Europea del Medicamento "no quiere decir que deba priorizarse" a este grupo de edad. Ha explicado que "no es un colectivo que tienda a tener problemas ligados a la covid-19" y por ello "el máximo empeño de Euskadi tiene que ser avanzar cuanto antes con los colectivos más sensibles".

El profesor de Farmacia de la UPV-EHU afirma que "todavía queda un colectivo muy importante y sensible al virus que está sin proteger inmunológicamente: gente de 50-40-30 años".

Posible nuevo repunte de contagios

Ante las infecciones que se están produciendo estos últimos días, Orive adelanta que "podemos tener pequeñas olas, aunque ni mucho menos parecidas a las anteriores".

Para las siguientes semanas y meses pronostica un posible aumento de la incidencia y la positividad, pero cree que "las hospitalizaciones y fallecidos se van a separar de manera muy importante a las tendencias anteriores, porque la gente de más de 60 años ya tiene parcial o totalmente sus dosis de vacuna".