02/06/2021 23:26 Ganbara - De Cerca TERTULIA SOCIAL Donación de órganos, playas "sin humos" y voluntarios conversacionales

Desde la puesta en marcha del equipo de coordinación de trasplantes en 1986, más de 6.500 personas en Euskadi han recibido un trasplante que ha salvado o mejorado sus condiciones de vida. El año pasado se realizaron 243 trasplantes de órganos, pero las medidas de seguridad tomadas durante la pandemia y la alta tasa de ocupación de las Unidades de Críticos han provocado un descenso medio del 15-20%. Analizamos los datos junto a la periodista Lorea Pérez de Albeniz, Ramón Ibeas, secretario general de Cáritas Vitoria, y George Belinga, fundador de Koop SF34. En el Día del Donante sumamos, además, el testimonio de José Antonio Arteaga, presidente de la Asociación de Enfermos y Trasplantados de Corazón y Pulmón de Euskadi (ATCORE).

La tertulia social de Ganbara de Cerca también ha puesto sobre la mesa la apuesta del Departamento de Salud del Gobierno Vasco por promover playas libres de humo de tabaco. Este verano se pondrá en marcha una experiencia piloto en siete playas, pero dado que no tendrá carácter punitivo: ¿qué éxito podemos augurar a la iniciativa?

COMUNICACIÓN INTERPERSONAL

Ya al inicio de la pandemia del coronavirus se encendieron las señales de alerta ante el alto número de personas que sufre soledad relacional. No son pocas las personas que aseguran no tener con quien hablar. El barcelonés Adriá Ballester busca "voluntarios conversacionales" en Euskadi para seguir expandiendo su onda de escucha activa. Hace casi cinco años que se plantó por primera vez en la calle, con dos sillas y un sencillo mensaje escrito en una pizarra: "Conversaciones gratis". The Free Conversations Movement trabaja "para que todas las personas, al margen de su origen o género tengamos a alguien con quien hablar".