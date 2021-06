04/06/2021 23:08 Ganbara Entrevista Recorrido LITERATURA Félix G. Modroño: “Es la primera vez que vendo más libros que hamburguesas” Al escritor Félix G. Modroño, socio de tres restaurantes en Sevilla, la pandemia le ha golpeado por partida doble, pero su mente no deja de crear historias. De su vida y su obra hablamos en Ganbara. Escuchar la página Escuchar la página

Félix G. Modroño (Portugalete, 1965) es escritor, y lo es a tiempo completo, aunque se licenció en Derecho y durante más de dos décadas trabajó en el sector financiero. "Yo no creo que sea escritor todo el que sepa escribir, como no creo que sea futbolista todo el que sabe dar una patada a un balón". Fue tras publicar su cuarta novela, ‘Secretos del Arenal’ –con la que ganó el XLVI Premio Ateneo de Novela de Sevilla–, cuando decidió convertirse en autónomo de las letras. "Hice un cambio radical de todo: en mi vida personal, en mi vida profesional, me cambié de ciudad y, de alguna manera, empecé de cero; simplemente con mis libros y mis historias".

‘La sangre de los crucificados", su primera novela, surgió como consecuencia de un accidente que sufrió en un ojo y que le obligó a parar. "Fue duro –explica– porque tenía que compaginar un trabajo que me absorbía 10-12 horas, con muchísimo estrés y presión" con la escritura "de 11 de la noche a 2 de la madrugada". Pero la respuesta del público compensó la falta de horas de sueño.

Estas son algunas de las vivencias y anécdotas que Modroño, junto a detalles de sus próximos proyectos literarios, ha compartido en Ganbara de Cerca. Su visita ha venido a coincidir con su participación en la Feria del Libro de Bilbao, edición número 51 que se prolongará en El Arenal hasta el domingo 13 de junio.