TERTULIA POLÍTICA Última tertulia política del curso 2020-21 en 'Ganbara de cerca' Los últimos datos entorno a la violencia machista y la violencia vicaria y los inmientes indultos a los presos del procés, con Rut Martínez, Ikerne Badiola, Natalia Rojo y Cristina Macazaga.

Tras el terrible desenlace del secuestro de las pequeñas Olivia y Anna se suceden las condenas y las muestras de solidaridad. Numerosos ayuntamientos vascos se han sumado este lunes a las concentraciones contra la violencia machista convocadas por la Asociación de Municipios Vascos, Eudel. Protestas silenciosas para mostrar el rechazo unánime a cualquier forma de violencia ejercida contra las mujeres y contra sus hijos e hijas.

Y es que, en el conjunto del Estado, más de 300 menores se han quedado huérfanos en la última década y lo que es aún más terrible, desde 2013, 39 menores han sido asesinados por su padre biológico o por la pareja o ex pareja de su madre. En esta cifra aún no se ha incluido el asesinato de Olivia y Anna, aunque no cabe duda de que Tomás Gimeno acabó con la vida de sus hijas para infligir a la madre el mayor daño posible. Violencia vicaria en su máxima expresión.

'Ganbara de cerca' suma las reflexiones de Rut Martínez, Ikerne Badiola, Natalia Rojo y Cristina Macazaga. Mujeres ex políticas con las que valoramos también los datos que avalan que el número de denuncias que se interponen a diario es Euskadi -una media de 15- son solo la punta del iceberg. De hecho, ninguna de las mujeres asesinadas en los últimos once años en la CAV había denunciado a su verdugo.

A análisis también, lo acontecido en la manifestación de Colón contra los indultos a los políticos catalanes condenados por sedición. Pese a la ofensiva lanzada por la derecha en la calle y en las instituciones -incluyendo una campaña de recogida de firmas del PP- el Gobierno español quiere que estén listos en los próximos días. El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, ha adelantado en Rac1 que llegarán antes del 1 de agosto.