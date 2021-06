24/06/2021 22:15 Ganbara Luis Javier Telleria "La ley antipandemia piensa en el presente y en un posible futuro" Ganbara El parlamentario de EAJ-PNV, Luis Javier Telleria, cree que “es una ley hecha para que se aplique porque estamos en situación de pandemia, pero si deja de haber pandemia deja de aplicarse”. Escuchar la página Escuchar la página

En el parlamento vasco, y sin sorpresas, PNV y PSE con el apoyo de Elkarrekin Podemos-IU ha dado luz verde a la ley antipandemia de Euskadi. Una ley que nace para buscar seguridad jurídica en las normas a poner en marcha para hacer frente a la pandemia y que plantea restricciones específicas para cada nivel de alerta. El resto de la oposición ha votado en contra de un proyecto que han cuestionado.

Entrevistado en Ganbara de Radio Euskadi y Radio Vitoria, el parlamentario de EAJ-PNV, Luis Javier Telleria, ha destacado que "si esta ley no se aplica, es bueno para la sociedad. No pasará nada si no se aplica esta ley".

Telleria afirma que "es una ley hecha para que se aplique porque estamos en situación de pandemia, pero si deja de haber pandemia deja de aplicarse. Y eso es bueno para todos". Cree que la ley genera "una seguridad jurídica mayor".

Y ha recordado que "la ley dejaría de estar vigente en el momento que el Lehendakari decida que ya no hay Estado de Emergencia".

La ley recoge, según ha especificado Telleria, que "la mascarilla es obligatoria. Si el Estado toma una decisión desde una ley básica de que hay que quitarse la mascarilla, habrá que adaptarse en ese punto. Las leyes básicas están dominando sobre las leyes que cada comunidad pueda establecer. Nos parece un error".