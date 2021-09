09/09/2021 23:00 Ganbara Precio de la luz Jorge Sanz: "Tenemos la factura de la luz más cara porque tenemos la fiscalidad más cara" L.P. | EITB Media El director asociado de Nera Economic Consulting, Jorge Sanz, cree que en la factura de la luz hay que “limpiar la parte de los impuestos no explícitos con los que financiamos costes que no deberíamos estar financiando”. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Jorge Sanz. 13:01 min Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

El precio medio diario de la electricidad en el mercado mayorista batirá un nuevo récord este viernes al alcanzar los 152,32 euros por megavatio hora (MWh), su mayor precio de la historia y un 7,5% superior al registrado en el día de hoy (141,71 euros).

Para analizar la situación en "Ganbara" de Radio Euskadi y Radio Vitoria hemos entrevistado al director asociado de Nera Economic Consulting, Jorge Sanz. En su momento Sanz fue también presidente de la extinta Comisión de Expertos en transición energética que asesoro a Gobiernos como los de Zapatero o Aznar.

Considera que hay dos factores para entender la subida de la luz: "uno es el precio del gas en el mercado internacional y otros el precio del CO2 en el mercado Europeo de Derechos de Emisión". Sanz recuerda que "cada vez que se quema gas para producir electricidad al emitir CO2 las centrales tienen la obligación de comprar derechos al precio al que estén, y ese precio se traslada el precio de la luz, y lo pagamos los consumidores".

Haciendo balance del precio actual de la luz, el director asociado de Nera Economic Consulting asegura que "no tenemos un precio distinto a la media europea. De hecho, estamos por debajo de la media europea, pero tenemos la factura más cara porque tenemos la fiscalidad más cara".

Apunta a la modificación de la fiscalidad como posible solución. Cree que hay que "limpiar la parte de los impuestos no explícitos con los que financiamos costes que no deberíamos estar financiando porque no tiene nada que ver con el suministro eléctrico y sustituir los impuestos no ambientales por los impuestos ambientales, que favorecen a la electricidad". Subraya que "la electricidad es muy limpia".