Aner Uriarte: "No hay ninguna actuación de la administración pública que esté exenta de un control judicial"

La sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha decidido subir al 60% el aforo en los estadios de fútbol por considerar que la situación epidemiológica ha mejorado desde que el Gobierno Vasco fijó el 30% de aforo. El Gobierno Vasco no recurrirá el aumento de los aforos pero acusa al TSJPV de "excederse en sus competencias".

El juez decano de Bilbao, Aner Uriarte, ha explicado en "Ganbara" de Radio Euskadi y Radio Vitoria que la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco es "la que tiene competencia para controlar cualquier actuación de la administración. No hay ninguna actuación de la administración pública, en este caso el Gobierno Vasco, que esté exento de un control judicial. Por lo que se puede concluir que no hay un exceso en la competencia. El único órgano competente para esto es el Tribunal Superior de Justicia".

Uriarte subraya que "el auto no dice que el Gobierno Vasco no tenga competencias para fijar los aforos, simplemente le está diciendo que no los ha fijado en este momento correctamente".

Destaca que "el tribunal resuelve cuando alguien ajeno a él le plantea que el acto de la administración no está siendo correcto, como ocurrió con las asociaciones de hosteleros de Euskadi y en este caso con la Liga de Fútbol Profesional".

El juez decano de Bilbao reconoce "la dificultad que conlleva para el Gobierno Vasco" esta situación pero cree que "no es culpa de los tribunales que tienen que ir pronunciándose. El proceso tiene que seguir su curso".

Afirma que "la pandemia es difícil de controlar con la legislación y cuando se ponen en juego una serie de intereses". Uriarte considera que "es difícil para cualquier administración, también para el Gobierno Vasco, responder a todo lo que está lloviendo".