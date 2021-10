25/10/2021 22:09 Crónica Negra Crónica negra 10 años del caso Bretón: el rostro del mal MIRIAM DUQUE| EITB MEDIA Analizamos el caso que definió qué era violencia vicaria con el forense Paco Etxeberria y Concha Ortega abogada, responsable de la Comisión de Violencia de Género del Colegio de Abogados de Córdoba y miembro de la subcomisión de Violencia contra la Mujer del Consejo General de la Abogacía. Escuchar la página Escuchar la página

Leo fue asesinado este verano, el 24 de agosto en el Hotel Concordia de Barcelona por su padre, Martin Ezequiel. Un caso de violencia vicaria que coincide en otro punto con el caso de Ruth y José Bretón, también asesinados por su padre hace 10 años: todos fueron enterrados con el apellido de su padre.

La madre de Leo pidió por vía de urgencia que esto no fuera así, que su hijo no fuera enterrado con el apellido de su asesino pero no pudo ser.

Las abogadas de la madre del niño han denunciado que un "vacío legal" impide cambiar esta terrible situación por la vía de urgencia piden una reforma legislativa que permita retirar el apellido paterno a las víctimas de violencia vicaria.

El caso Bretón fue un punto de inflexión, removió estómagos, conciencias y definió el concepto de violencia vicaria. José Bretón fue condenado a 40 años de cárcel por asesinar a sus dos hijo, sus restos fueron hallados en la finca de Las Quemadillas.