04/12/2021 00:18 Ganbara Pasaporte covid Garbiñe Biurrun: "Si había dudas y cabe recurso, lo legítimo y obligado era haber recurrido" L.P.C. | EITB Media La presidenta de la Sala de lo Social del TSJPV, Garbiñe Biurrun, ha pedido que no se hable de "reprimendas, porque todos los tribunales y jueces saben que cualquier resolución suya está sometida al escrutinio y valoración de un tribunal superior". Escuchar la página Escuchar la página

El Tribunal Supremo ha remitido al Gobierno Vasco la sentencia por la que avala la implantación del pasaporte covid en Euskadi, en contra de los dictaminado anteriormente por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Entrevistada en "Ganbara" de Radio Euskadi y Radio Vitoria, la presidenta de la Sala de lo Social del TSJPV, Garbiñe Biurrun, ha pedido que no se hable de "reprimendas, porque todos los tribunales y cada juez y jueza de este país saben que cualquier resolución suya está sometida al escrutinio y a la valoración de un tribunal superior, y todo el mundo acepta absolutamente de buen grado que un tribunal superior le enmiende la plana con razonamientos válidos y en este caso, desde luego, yo no pongo en cuestión de que lo son".

Biurrun ha mostrado su "alegría" de que el Gobierno Vasco haya recurrido al Tribunal Supremo: "Me alegro infinito. Si hay dudas y cabe el recurso, desde luego, creo que lo legítimo y lo obligado era haber recurrido siempre. No se hizo así, entonces, no habiéndose recurrido, la razón está en las resoluciones de la Sala de lo Contencioso que han quedado firmes".

La presidenta de la Sala de lo Social del TSJPV ha explicado que "si pretendemos con esta sentencia del Tribunal Supremo extraer la conclusión o la idea de que cualquier recurso que se hubiera interpuesto, pero que no se hizo, frente a cualquier resolución de esa sala de lo contencioso habría tenido el mismo resultado, creo que es una presunción demasiado aventurada. En este caso ha sido así, pero en los demás casos no se ha podido comprobar esta hipótesis, simplemente porque el Gobierno Vasco, por las razones que sean, no interpuso el recurso".