15/12/2021 00:33 Ganbara PSOE Felipe Sicilia: "Es normal que los socios de Gobierno exijan, entra dentro de la negociación" L.P.C. | EITB Media El portavoz de la Ejecutiva del PSOE, Felipe Sicilia, destaca que "hay buena relación con los socios de Gobierno y es lógico que cada formación política exija lo que entiende que es bueno desde su perspectiva".

El portavoz adjunto del PSOE en el Congreso y portavoz de la Ejecutiva del PSOE, Felipe Sicilia, ha destacado en "Ganbara" de Radio Euskadi y Radio Vitoria que "hay buena relación con los socios de Gobierno y es lógico que cada formación política exija lo que entiende que es bueno desde su perspectiva. Todo entra dentro de la negociación, como es lógico".

Sicilia no cree "que pueda haber ningún problema en que lleguemos a un acuerdo, porque lo hemos venido demostrando. Este es un gobierno que acuerda, que dialoga, que llega a entendimientos y a pactos, y no me cabe la menor duda de que la ley audiovisual será uno de ellos, y también los presupuestos".

Sobre la reforma laboral, el portavoz adjunto del PSOE en el Congreso ha explicado que "se están intensificando los encuentros y las reuniones que están manteniendo para poder llegar al objetivo de tener una reforma laboral que adapte nuestro mercado laboral a una economía pujante y, que por lo tanto, podamos crear empleo de calidad, podemos acabar con la temporalidad, podamos acabar con la subcontratación que precariza tanto el trabajo y que lo podamos tener con un gran acuerdo y al final de este año".