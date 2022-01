04/01/2022 22:19 Salud Mental Salud Mental Ponte en marcha y actúa, que la motivación acabará por llegar MIRIAM DUQUE| EITB MEDIA Estrenamos año en Ganbara de Cerca con muchas ganas e ilusión, así que le hemos pedido a nuestro psicólogo David Sojo que nos de unas claves para quienes no lo tengáis tan claro Escuchar la página Escuchar la página

Volver a clase o a la oficina, volver a madrugar o a trasnochar, lo cierto es que retomar las rutinas no es fácil. Por eso queremos trabajar en ello junto a David Sojo, que nos recuerda que la palabra motivación viene de movimiento, no de iluminación interna. "La motivación llega cuando empezamos a actuar". Por eso cuando nos encontremos en periodos en los que nos cuesta recuperar la ilusión como puede ser la entrada de un nuevo año, hemos de actuar sin ganas, porque éstas aparecerán. La ida clave para nuestro psicólogo es que "es más fácil sentirse bien como consecuencia de actuar, que llegar a actuar por sentirse bien. El que espera a sentirse bien para actuar, es muy probable que no llegue a hacerlo". Por eso hoy nos ponemos en moviento de la mano de davidsojo.com. Sumamos las voces de: Javier Baines y Juan Pablo Garzón, y charlaremos del futuro con Andoni Luis Aduriz e Igor Yebra.