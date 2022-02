15/02/2022 00:00 Ganbara Antivacunas y negacionistas Manuel Jiménez: "Las teorías del negacionismo van de la mano de las teorías antivacunas desde 1836" L.P.C. | EITB Media El profesor en la UNIR, Universidad de La Rioja, del departamento de psicobiología, Manuel Jiménez, recuerda que "los movimientos antivacunas nacieron a los dos o tres años de la creación de la primera vacuna, la vacuna de la viruela". Escuchar la página Escuchar la página

El profesor del departamento de Biopsicología de la UNIR, Universidad de La Rioja, Manuel Jiménez, ha analizado los mensajes de los antivacunas a lo largo de la historia y compara lo que dijeron por la vacuna de la viruela y el coronavirus. Nos ha explicado en "Ganbara" de Radio Euskadi y Radio Vitoria que "los movimientos antivacunas nacieron a los dos o tres años de la creación de la primera vacuna, la vacuna de la viruela".

Jimenez explica que los antivacunas "no han cambiado mucho el argumentario" desde principios del sigo XIX. En aquel entonces "decían que nuestra sangre era impura cuando nos vacunábamos, que las vacunas contenían material desconocido, que el número de fallecidos eran cifras manipuladas y que el virus de la viruela no existía".

Ante este tipo de teorías afirma que "un debate tiene que basarse en conceptos sensatos. No podemos estar debatiendo si la nieve es de plástico o si estamos ante una tierra plana. Son debates que en el mundo de la ciencia no tienen cabida. La existencia del virus es un hecho contrastado, no son opiniones", sentencia.