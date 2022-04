Salud Mental Salud mental Miedo, tengo miedo MIRIAM DUQUE| EITB MEDIA Publicado: 12/04/2022 22:01 (UTC+2) Última actualización: 12/04/2022 22:01 (UTC+2) La mayoría de nuestros temores son infundados, pero siguen ahí, aprendemos a hacerles frente con el psicólogo David Sojo Escuchar la página Escuchar la página

El miedo es una de las emociones más potentes porque está conectada con el instinto de supervivencia: debe valorarse como recurso y no como límite. No es incapacitante por naturaleza o por genética, pero puede convertirse en incapacitante por cómo lo gestionamos.

Cuando la mente moderna trata de reprimir el miedo, la mente antigua exacerba su activación natural. No debemos tratar de controlar las activaciones típicas de la ansiedad (taquicardia, respiración acelerada…) porque es la respuesta natural ante la percepción de miedo, y lejos de calmarse aumentarán llevándonos al pánico. Por el contrario, si la persona trata de exacerbarlas voluntariamente, toma el control y se calmaran, lo que se conoce como la paradoja psicofisiológica. En palabras de Cioran: el miedo se anula en sus propios excesos. Sólo quién ha tenido miedo puede ser valiente, lo demás es inconsciencia. El miedo es el escalón que nos permite subir y mejorar, siempre y cuando aprendamos a gestionarlo.

Y nos pasamos por la autoescuela GO para hablar con el especialista Patricio Arriandiaga del miedo a conducir, y cómo trabajar para lograr evitarlo.